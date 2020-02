Un Américain meurt en voulant prouver que la Terre est plate

Ses parachutes n’ont pas fonctionné… Un astronaute amateur américain de 64 ans qui voulait prouver que la Terre est plate est mort samedi en Californie dans l’explosion de sa fusée faite maison, a annoncé la chaîne américaine Science Channel qui filmait le lancement.

Michael Hughes « est tragiquement décédé aujourd’hui au cours d’une tentative de lancement de la fusée qu’il avait fabriquée », a indiqué la chaîne qui appartient au groupe Discovery Channel sur Twitter. « Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à ses amis pendant ce moment difficile ».

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md