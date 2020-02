Coronavirus EN DIRECT : La Chine reporte la session annuelle du Parlement, décision inédite depuis trois décennies...

08h45 : Qatar Airways va placer en quarantaine les passagers arrivant de Corée du Sud et d’Iran

La compagnie aérienne a annoncé ce lundi le placement en quarantaine pendant 14 jours « pour tous les passagers ayant pour destination Doha ».

DUBAI, Feb 24 (Reuters) - Qatar will ask passengers arriving from Iran and South Korea to remain in home isolation or a quarantine facility for 14 days over fears of new coronavirus outbreak, Qatar Airways said in a statement on Monday.