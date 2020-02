Coronavirus EN DIRECT : L’Italie confine 52.000 personnes dans onze communes du nord du pays...

8 h 43 : 52.000 personnes confinées en Italie

Dans le nord de l’Italie, environ 52.000 personnes dans onze communes se réveillent dimanche dans des zones où « ni l’entrée ni la sortie ne sera autorisée sauf dérogation particulière », comme l’a annoncé le Premier ministre Giuseppe Conte. Fermeture des entreprises et des établissements scolaires, annulation d’événements culturels et sportifs, report de matchs de foot : le gouvernement italien tente de mettre sous cloche une partie de la Lombardie et la Vénétie et de freiner l’épidémie.

Le foyer se trouve à Codogno, près de Milan. Giuseppe. Conte a prévenu qu’il pourrait recourir à l’armée pour surveiller les points de contrôle. Le décret-loi pris samedi prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à trois mois de réclusion pour les contrevenants. En Italie, pays européen le plus touché, il y a un total de 79 malades à ce jour, parmi lesquels trois cas de contaminations connues depuis des semaines, contractées hors d’Italie. Deux septuagénaires ont succombé à la maladie ces derniers jours.