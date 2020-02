Democratic presidential candidate Sen. Bernie Sanders greets supporters during a campaign rally in Santa Ana, California on February 21, 2020. Sanders is campaigning ahead of Super Tuesday and the California Democratic primary. (Photo by Ronen Tivony/Sipa USA) *** Please Use Credit from Credit Field ***/29208803//2002220416 — Ronen Tivony/Sipa USA/SIPA

Bernie Sanders réussira-t-il à transformer l’essai ? Les électeurs démocrates du Nevada sont appelés ce samedi à choisir leur candidat pour défier Donald Trump lors de la présidentielle de novembre. Troisième scrutin des primaires démocrates, le vote du Nevada pourrait encore accroître la dynamique du sénateur socialiste ou bien renforcer l’un des candidats plus modérés pour enrayer son ascension.

« Il s’agit de faire en sorte que tous les habitants de la nation la plus riche de l’Histoire puissent vivre dans la sécurité et la dignité. Ce n’est pas trop en demander », a tweeté Bernie Sanders quelques heures avant le début du scrutin.

La course est encore longue jusqu’à l’investiture du candidat, mais l’élan pris dans le Nevada puis en Caroline du Sud (29 février) pourrait être déterminant. Contrairement à l’Iowa et au New Hampshire, cet Etat désertique a une population cosmopolite, avec un tiers d’habitants hispaniques. Une différence qui pourrait affecter les candidats modérés Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, qui arrivent avec le vent en poupe mais qui sont moins populaires chez les minorités.

L'ancien vice-président Joe Biden, deuxième dans les sondages du Nevada et à l’échelle nationale, espère lui bénéficier samedi de son plus grand soutien chez les minorités, après deux résultats humiliants. La sénatrice progressiste Elizabeth Warren a repris pied dans la course grâce à une bonne performance lors d’un débat mercredi à Las Vegas.

Eviter à tout prix le chaos

Après le chaos dans la publication des résultats en Iowa début février, les démocrates du Nevada cherchent à tout prix à éviter un même fiasco en simplifiant le mode de recensement des scores. Plus de 75.000 électeurs ont déjà voté lors de scrutins anticipés dans cet Etat, selon le parti démocrate, dont une majorité participait pour la première fois à ces primaires, ce qui pourrait présager une forte mobilisation.

Fort de ses deux excellents résultats dans l’Iowa et le New Hampshire, Bernie Sanders, très populaire chez les jeunes séduits par son programme résolument à gauche, martèle qu’une bonne mobilisation le favorise. Mais les révélations embarrassantes publiées vendredi soir sur une ingérence de la Russie en sa faveur pourraient contrarier sa candidature.

« Mon message (au président russe Vladimir) Poutine est clair : restez à l’écart des élections américaines et lorsque je serai président, je m’en assurerai », a réagi le sénateur indépendant. Il a confirmé avoir été informé par les services de renseignement américains d’une ingérence russe dans le processus électoral de novembre, mais n’a pas fait allusion au soutien spécifique à sa candidature rapporté par le Washington Post.

En attendant Bloomberg

Le multi-milliardaire Michael Bloomberg a quant à lui fait l’impasse sur les premiers Etats, pour entrer en lice lors du Super Tuesday, le 3 mars. Malgré cela, la fortune de l’ancien maire de New York lui a permis de se hisser à la troisième place dans la moyenne des sondages nationaux, à coups de spots publicitaires financés avec déjà plus de 360 millions de dollars depuis novembre. Ses rivaux l’accusent de vouloir « acheter » l’élection.

Déjà plombé par des accusations polémiques, cet ex-républicain essuie aussi des critiques nourries depuis sa piètre performance lors de son premier débat mercredi.