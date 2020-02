Le processus vers un accord de paix historique entre les Etats-Unis et les talibans en Afghanistan a débuté. Une trêve graduelle est en effet censée s’appliquer depuis samedi minuit. L’accord devrait lui être paraphé le 29 février, à la condition qu’une baisse des attaques soit constatée sur tout le territoire afghan, un préalable exigé par Washington.

« Une fois (la baisse des violences) mise en œuvre avec succès, la signature de l’accord entre les États-Unis et les talibans devrait aller de l’avant », a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, à propos de cette promesse de Donald Trump, qui s’était engagé dès sa campagne présidentielle de 2016 à retirer l’armée américaine de ce théâtre d’opérations meurtrier et devenu très impopulaire. L’accord conditionnera ce retrait partiel des troupes américaines à des garanties sécuritaires des talibans. L’objectif américain est notamment d’éviter que l’Afghanistan redevienne un repaire de djihadistes.

The U.S. and @NATO remain committed to ensuring Afghanistan never again becomes a safe-haven for terrorists to threaten the security of the U.S. & our allies. Should the Taliban reject the path of peace, we remain prepared to defend ourselves and our Afghan partners.