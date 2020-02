10 h 07 : Premières victimes sur le « Diamond Princess »

Deux malades du nouveau coronavirus, une femme et un homme octogénaires issus du paquebot Diamond Princess en quarantaine au Japon, sont décédés, ont annoncé les autorités et médias. Il s’agit des premiers décès constatés parmi les porteurs confirmés du virus sur le navire de croisière (621 personnes, dont 270 Japonais, 88 Américains, 50 Canadiens et 48 Australiens).

Ces deux octogénaires souffraient d’affections préexistantes et avaient été évacués du bateau les 11 et 12 février, a précisé la chaîne publique NHK. Avec un nombre total de 621 cas répertoriés sur le Diamond Princess, ce navire de croisière à quai dans le port de Yokohama, en banlieue de Tokyo, est le plus important foyer du virus hors de Chine.