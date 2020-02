Deux fusillades ont eu lieu mercredi soir en Allemagne à Hanau, dans la banlieue est de Francfort. Selon la police, citée par l’agence de presse DPA, il y a plusieurs victimes. Selon Bild, il y aurait au moins 8 morts.

#BREAKING Several people have been shot dead in the western German town of Hanau, a police spokesman says. pic.twitter.com/vEhkWYEpGm