ETATS-UNIS Selon un sondage, Bernie Sanders recueille 32 % des intentions de vote, soit 9 points de plus qu’en janvier

Bernie Sanders, le candidat démocrate, lors d'un meeting à Denver dans le Colorado, le 16 février 2020. — AFP

Devançant largement ses deux principaux adversaires l’ancien vice-président Joe Biden et le milliardaire Michael Bloomberg, le sénateur socialiste Bernie Sanders a pris une bonne avance dans la course à l’investiture démocrate, révèle un sondage Washington Post-ABC*, publié ce mercredi.

Selon cette enquête d’opinion mensuelle, Bernie Sanders, poussé par ses performances dans les primaires de l’Iowa et du New Hampshire, recueille 32 % des intentions de vote chez les électeurs démocrates en février, gagnant 9 points depuis janvier.

Un premier débat télévisé pour Michael Bloomberg

A l’inverse, Joe Biden qui caracolait en tête le mois précédent, accuse une forte chute et perd 16 points, se plaçant désormais deuxième avec 16 % des intentions de vote. En plein essor, l’ancien maire de New York Michael Bloomberg arrive en troisième position avec 14 %, suivi par la sénatrice progressiste Elizabeth Warren à 12 %.

Pete Buttigieg, qui s’est fait remarquer par de bons résultats aux scrutins de l’Iowa et du New Hampshire, ne recueille que 8 % des intentions de vote. Ce sondage a été rendu public quelques heures avant un important débat organisé dans l’Etat du Nevada, où les électeurs démocrates se prononceront samedi. Ce sera le premier débat télévisé dans cette campagne du milliardaire Michael Bloomberg, accusé par ses adversaires d’avoir « acheté » sa place dans la course présidentielle.

*Le sondage Washington Post-ABC News possède une marge d’erreur de 6 points de pourcentage et a été effectué sur un échantillon représentatif de 408 électeurs démocrates et à tendance démocrate.