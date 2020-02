Les scouts américains annoncent déposer le bilan, plombés par des scandales d’abus sexuels

SCOUTISME Les révélations sur des abus sexuels chez les Boy Scouts of America (BSA) ont éclaté au grand jour en 2012 et font état de près de 8.000 victimes entre 1944 et 2016. Même si elle dépose le bilan, l’organisation prévoit de créer un fond d’indemnisations pour les victimes