RESULTATS Sanders arrive en tête (26 %) devant Buttigieg (24 %) et Amy Klobuchar (20 %), alors que Warren et Biden sont en dessous des 10 %

Pete Buttigieg et Bernie Sanders lors du débat télévisé du New Hampshire, le 7 février 2020. — Charles Krupa/AP/SIPA

On prend les mêmes, et on recommence dans l’ordre inverse. Mardi soir, c’est Bernie Sanders qui est arrivé en tête de la primaire du New Hampshire devant le jeune Pete Buttigieg, selon les projections des médias américains. Sur trois quarts des votes comptabilisés, Sanders décroche 26 %, contre 24 % à Buttigieg et 20 % à la centriste Amy Klobuchar, qui continue sur sa dynamique positive. Les grands perdants sont Elizabeth Warren (4e avec 9 %) et Joe Biden (5e, 8%), qui n’obtiendront pas de délégué (attribués à la proportionnelle entre les candidats récoltant au moins 15 % des voix).

Pour Joe Biden, l’humiliation est telle qu’il a annulé sa soirée électorale pour filer en Caroline du Sud, l’Etat sur lequel il a tout misé pour réaliser un come-back dans deux semaines grâce au vote afro-américain. « Ça va être les 18 jours les plus longs de sa vie politique », lâche à chaud l’analyste républicain Doug Heye.

…/… Cet article sera mis à jour au cours de la nuit