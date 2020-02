Il y a 30 ans, Nelson Mandela sortait de prison — 20 Minutes

Il y a tout juste 30 ans, le 11 février 1990, Nelson Mandela quittait la prison Victor Vester, près du Cap, en Afrique du Sud. Plus vieux et plus célèbre prisonnier politique du monde, il était incarcéré depuis vingt-sept ans à cause de son combat contre l' Apartheid. « Toute ma vie […] j’ai chéri l’idéal d’une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec les mêmes opportunités », avait-il déclaré lors de son procès en 1964. Elu prix Nobel de la paix en 1993 et président de son pays en 1994, Nelson Mandela a œuvré pour la réconciliation dans son pays. Il s’est éteint le 5 décembre 2013. Il reste l’un des plus grands défenseurs des droits de l’homme.