Coronavirus EN DIRECT : Le nombre de nouvelles contaminations n’augmente plus, l’OMS y voit une « bonne nouvelle »…

9 h 43 : Nouveau bilan

811, c’est donc le nombre de décès officiellement liés au nouveau coronavirus d’après le dernier bilan. Avec ce chiffre, l’épidémie dépasse la mortalité du Sras (774) au début des années 2000. A l’époque le Sras était néanmoins moins contagieux et avait donc un taux de mortalité des contaminés et contaminées bien plus élevé.