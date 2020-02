Un soldat a tué au moins dix personnes à l’arme automatique au nord-est de la Thaïlande ce samedi, a annoncé la police. « Le tireur a utilisé une mitraillette pour tirer sur d’innocentes victimes dont beaucoup ont été blessées ou tuées », a déclaré un porte-parole. Les médias locaux ont évoqué au moins 12 morts.

Selon le journaliste Saksith Saiyasombut, correspondant de la chaîne de Channel News Asia en Thaïlande, la tuerie aurait eu lieu dans la ville de Nakhon Ratchasima, au nord-est du pays.

UPDATE: Police says a rogue soldier has killed 12 people in a mass shooting in Nakhon Ratchasima, situation still active. https://t.co/gfkdihC3qP