Coronavirus EN DIRECT : Cinq nouveaux cas détectés en France, annonce Agnès Buzyn...

9h30 : Point de situation

Le nouveau coronavirus a contaminé plus de 34.500 personnes et tué 722 patients en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), selon le dernier bilan des autorités sanitaires. Le nombre de décès est en augmentation de 86 en 24 heures, c’est-à-dire le plus fort bilan quotidien à ce jour, a annoncé Pékin ce samedi matin.

Une première victime étrangère est décédée de la maladie en Chine. Il s’agit d’un Américain de 60 ans, mort « dans un hôpital de Wuhan […] le 6 février », a déclaré l’ambassade des Etats-Unis à Pékin.

En France, "plusieurs" des six patients hospitalisés devraient sortir dans les prochains jours, a annoncé le ministère de la Santé. 38 ressortissants français doivent en outre rejoindre l’Hexagone ce dimanche par un vol britannique.