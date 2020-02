Sa mort est bien confirmée. Les Etats-Unis ont annoncé jeudi avoir « éliminé » au Yémen le Yéménite Qassem al-Rimi, chef du groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa). « Sur les instructions du président Donald Trump, les Etats-Unis ont mené une opération antiterroriste au Yémen et ont réussi à éliminer Qassem al-Rimi, un fondateur et le chef du groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) », a annoncé dans un communiqué la Maison Blanche.

At the direction of President Trump, the U.S. conducted a counterterrorism operation in Yemen that successfully eliminated Qasim al-Rimi, a founder and the leader of al-Qa’ida in the Arabian Peninsula and a deputy to al-Qa’ida leader Ayman al-Zawahiri. https://t.co/ayOmTpzH04

La mort de Qassem al-Rimi « affaiblit davantage Aqpa et le mouvement mondial Al-Qaïda et cela nous rapproche de l’élimination des menaces que ces groupes posent à notre sécurité nationale », a justifié la Maison Blanche.

Selon l’exécutif américain, al-Rimi avait rejoint Al-Qaïda dans les années 1990, travaillant en Afghanistan pour Oussama Ben Laden. La semaine dernière, des médias yéménites avaient évoqué la mort d’al-Rimi dans une frappe menée par un drone.

3)Breaking: It appears that Qasim al-Rimi, leader of the Yemen-based #AQAP, was the individual targeted & killed in a U.S. drone strike on Saturday, January 25 in Wadi Ubaidah, east of #Sanaa - a longtime stronghold for the group. AQAP has yet to officially confirm his death. pic.twitter.com/ohDcH2d8wz