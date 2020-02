Echec cuisant pour les démocrates. Le chef du principal parti d’opposition américain, Tom Perez, a appelé ce jeudi à réexaminer les résultats de ce premier vote des primaires présidentielles, qui s’est tenu lundi dans l’Iowa. Trois jours après le scrutin, l’apparition d’erreurs dans les chiffres partiels publiés empêche d’en connaître les résultats définitifs.

« Cela suffit. En raison des problèmes qui sont apparus dans l’application du processus de sélection des délégués, et afin que les gens aient confiance dans les résultats, j’appelle le parti démocrate de l’Iowa à commencer immédiatement un réexamen », a tweeté Tom Perez. Il n’a pas expliqué quel niveau de revérification il demandait dans les résultats.

Enough is enough. In light of the problems that have emerged in the implementation of the delegate selection plan and in order to assure public confidence in the results, I am calling on the Iowa Democratic Party to immediately begin a recanvass.