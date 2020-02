Il n’y avait aucun suspense. Dans le procès en destitution du président américain, le Sénat a voté, mercredi, pour l’acquitter des charges « d’abus de pouvoir » (par 52 voix contre 48) et « d’entrave au Congrès » (par 53 voix contre 47). Il aurait fallu une majorité des deux tiers (67 voix) pour le condamner. Après quatre mois d’une âpre bataille, le bras de fer de l’impeachment est officiellement terminé, et Donald Trump peut désormais regarder vers la présidentielle du 3 novembre.

Le président américain a annoncé qu’il ferait une déclaration officielle depuis la Maison Blanche jeudi à midi (18h heure de Paris) sur « la VICTOIRE de notre pays (contre) le hoax de l’impeachment ». Il a également jubilé (et trollé) sur Twitter, republiant une vidéo parodique sur ses prochaines réélections en 2020, 2024 et « 4ever » (à tout jamais).

Un à un, les sénateurs ont répondu « guilty » ou « not guilty ». Au final, seul Mitt Romney est sorti du rang républicain sur « l’abus de pouvoir », devenant le premier sénateur de l’histoire à voter pour la conviction d’un président de son parti. Donald Trump a « demandé à une puissance étrangère d’enquêter sur un rival politique. Le président a fait pression en suspendant une aide militaire vitale à ce pays allié en guerre contre la Russie. L’objectif du président était personnel et politique », avait-il asséné, le ton grave, dans la matinée. Citant son serment « devant Dieu » de « défendre la constitution », l’ancien candidat a conclu : « En ce sens, il est coupable d’une violation effroyable de la confiance publique ».

