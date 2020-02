Un avion de ligne s’est brisé de façon spectaculaire après être sorti de piste à l’atterrissage à Istanbul mercredi, ont rapporté les médias turcs. Malgré des images très impressionnantes, l’accident n’a pas fait de victime, selon le ministre des transports.

Le fuselage de l’appareil, de la compagnie privée Pegasus, s’est brisé en deux et a pris feu après être sorti d’une piste de l’aéroport international Sabiha Gökçen rendue glissante en raison de la forte pluie qui tombe dans la région, selon les images diffusées par la chaîne CNN-Türk. L’avion était en provenance de la ville d’Izmir, dans l’ouest de la Turquie.

A Turkish @flymepegasus plane burst into flames in Turkey’s Istanbul. Reports say it’s close to the Sabiha Gökçen airport and that the plane skid off a runway. No official information on casualties or injuries. #Pegasus pic.twitter.com/8bzOKQh220