En Nouvelle-Zélande, d’importantes inondations ont contraint ce mercredi des milliers d’habitants de l’Ile du Sud à évacuer leur foyer. Des centaines de touristes ont été bloqués sur un site naturel très visité, le Milford Sound.

La région du Southland, qui couvre la partie la plus méridionale de l’Ile du Sud, a déclaré l’état d’urgence après la chute de plus de 1.000 millimètres de pluie en 60 heures. La pluie diluvienne a provoqué des glissements de terrain sur des axes routiers importants et des cours d’eau sont sortis de leur lit.

Les autorités ont appelé mercredi en début de journée les habitants des zones de Gore et de Mataura, situées à basse altitude, à évacuer immédiatement, alors que la rivière Mataura débordait massivement. Et les personnes vivant en aval, dans la région de Wyndham, ont été incitées à se préparer à partir. « Nous avons émis des instructions d’évacuer ou de se préparer à évacuer concernant 6.000 personnes dans l’ensemble de la région », a déclaré à l’AFP une porte-parole des services d’urgence du Southland (EMS).

Severe flooding forced thousands of residents in New Zealand's #SouthIsland to flee their homes on Wednesday and left hundreds of tourists stranded at the remote #MilfordSound beauty spot https://t.co/Ndz72IQOwv pic.twitter.com/HBUay7P30r