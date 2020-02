Donald Trump venait juste de finir parler, assurant à l’Amérique que « le meilleur était à venir ». Et alors que les caméras s’attardaient sur le président américain, Nancy Pelosi, assise derrière lui en tant que Speaker de la Chambre, a déchiré plusieurs pages de son discours sur l’état de l’Union en direct. Du jamais vu lors d’un rendez-vous habituellement très courtois. Et une nouvelle étape franchie dans une relation plus tendue que jamais, à la veille de l’acquittement attendu de Donald Trump dans son procès en destitution.

Sur Twitter, deux camps s'affrontent, avec d'un côté le hashtag #PelosiTantrum (caprice) et de l'autre #PelosiStrong (forte). La Maison Blanche a réagi, déplorant que Nancy Pelosi ait ainsi « déchiré » un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un bébé qui a survécu après être né prématuré à seulement 21 semaines de grossesse, ou encore la famille de Kayla Mueller, tuée par Daesh, des Américains évoqués par Donald Trump dans son discours et invités dans la salle.

Speaker Pelosi just ripped up:



One of our last surviving Tuskegee Airmen.



The survival of a child born at 21 weeks.



The mourning families of Rocky Jones and Kayla Mueller.



A service member's reunion with his family.



That's her legacy.