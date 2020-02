Le président américain Donald Trump a ironisé mardi matin sur le «désastre absolu» des primaires démocrates dans l'Iowa, première étape du processus visant à désigner son adversaire.

«Rien ne fonctionne, exactement comme lorsqu'ils dirigeaient le pays», a tweeté le locataire de la Maison Blanche face à l'incapacité des organisateurs à publier les résultats. «La seule personne qui peut revendiquer une très grande victoire dans l'Iowa la nuit dernière est Trump», a-t-il ajouté.

Après un an de campagne et des millions dépensés par les candidats démocrates dans l'Iowa, première étape des primaires pour la Maison Blanche, le parti restait incapable mardi de publier le moindre résultat.

Un ratage technique préjudiciable qui prive les candidats de l'élan créé habituellement par ce vote, qui lance les primaires depuis les années 1970. Les journaux américains ne pouvaient afficher sur leurs unes mardi aucun vainqueur, et l'actualité politique se détournera vite sur le discours sur l'état de l'Union que prononcera le président républicain au Congrès mardi soir -- avant son acquittement prévu mercredi au Sénat dans son procès en destitution.

Remplissant le vide, deux candidats ont clamé en attendant le succès: le sénateur Bernie Sanders, qui était en tête des sondages et avait failli remporter l'Iowa contre Hillary Clinton il y a quatre ans, et le jeune ex-maire modéré Pete Buttigieg.

L'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, semblait lui avoir réalisé une contre-performance, selon les résultats de quelques grands bureaux de vote, et une estimation publiée par le camp Sanders.

It is not the fault of Iowa, it is the Do Nothing Democrats fault. As long as I am President, Iowa will stay where it is. Important tradition! https://t.co/bX3FLvua1C