Des policiers ont été déployés à l’université Texas A&M après une fusillade, le 3 février 2020. — NBC Dallas

L’université vient de confirmer qu’il y a au moins trois victimes. Deux personnes ont été tuées et une blessée par balles, lundi, à l’université Texas A&M. Les tirs ont été signalés dans un dortoir du campus en milieu de matinée.

Active criminal investigation at Pride Rock. Shelter in place until further notice. All classes are canceled for the remainder of the day and evening at the A&M-Commerce campus.



Additional sheltering space is available at the Club and in the ballrooms at Rayburn Student Center. — A&M-Commerce (@tamuc) February 3, 2020

There have been 2 confirmed deaths. The third victim has been taken to the hospital for treatment. UPD has stationed officers throughout campus, including all key gathering points, for the safety of the campus community.



We will continue to share updates as they are available. — A&M-Commerce (@tamuc) February 3, 2020

La fusillade n’a pas eu lieu sur le campus principal de l’université Texas A&M, qui se trouve près de Houston, mais sur celui de Commerce, au nord-est de Dallas, où sont inscrits 12.000 étudiants.

Le confinement de l'établissement, qui a duré plus d'une heure, vient d'être levé –signe que la situation n'est plus considérée comme active. On ne sait pas à ce stade si le tireur fait partie des victimes.