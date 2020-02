10h21 : Pays contaminé cherche masque de toute urgence

La Chine a besoin d’urgence de fournitures médicales pour faire face à l’épidémie de coronavirus, notamment de masques, de lunettes et de combinaisons de protection, a déclaré lundi la diplomatie chinoise. Plusieurs pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Japon et la Corée du Sud, ont déjà envoyé des équipements à la Chine.

Lorsqu’elles fonctionnent à plein régime, les usines chinoises produisent environ 20 millions de masques par jour, selon le ministère de l’Industrie. Tian Yulong, du ministère de l’Industrie, a indiqué qu’à l’issue des longs congés du Nouvel An lunaire, elles reprennent leur production et que désormais elles fonctionnent à « entre 60 et 70 % de leur capacité ». Outre le Hubei, plusieurs provinces et villes de Chine ont rendu obligatoire le port du masque alors que les craintes concernant la propagation du virus ne cessent de croître.