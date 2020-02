Un camion de police à Londres (illustration). — Tolga AKMEN / AFP

La police a annoncé avoir abattu dimanche un homme qui avait poignardé plusieurs personnes dans le quartier londonien de Streatham. « A ce stade, nous pensons que plusieurs personnes ont été poignardées », a indiqué la police sur son compte twitter, ajoutant que « nous étudions les circonstances » de cet acte qui « a été déclaré comme étant lié au terrorisme ».

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

L'AFP annonce que deux personnes ont été blessées. «Nous estimons qu'il y a deux blessés. Nous attendons des nouvelles quant à leur condition», a indiqué la police sur Twitter, précisant que l'attaque était «contenue». Les services d’ambulance de la capitale ont indiqué sur leur compte Twitter avoir déployé des moyens pour « s’occuper d’un incident à Streatham », un quartier principalement résidentiel.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des policiers armés entourant un homme étendu au sol sur Streatham High Road. Les forces de l’ordre reculent ensuite brusquement, et demandent aux témoins de la scène de reculer, alors que d’autres véhicules d’urgence arrivent sur les lieux.

We can confirm that the man shot by police at around 2pm today in #Streatham High Road has been pronounced dead — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Londres a été le théâtre de plusieurs attaques terroristes ces dernières années. Fin novembre, une attaque au couteau avait fait deux morts à London Bridge, pont du centre de la capitale britannique, avant que l’assaillant ne soit abattu par la police.

Incident in Streatham, London. Man has been shot dead by armed police.

Initial information is that he was possibly carrying a knife and appears to have something strapped to his chest #London pic.twitter.com/TwuvQXr4yW — CNW (@ConflictsW) February 2, 2020

