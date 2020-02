Comme Alexis et Jennifer, des milliers de Brexiters sont venus célébrer la fin de l'aventure européenne de la Grande-Bretagne ce vendredi soir à Parliament Square, à Londres. — A. Boumediene / 20 Minutes

En ce Brexit day, des milliers de Brexiters sont venus assister au rassemblement célébrant l’événement.

Depuis minuit, les Britanniques ne font officiellement plus partie de l’Union européenne, et pour les partisans du Brexit, la Grande-Bretagne a enfin retrouvé sa souveraineté.

Père du Brexit, Nigel Farage est venu participer à la « Brexit celebration ».

A Londres

Une foule dense et compacte. Des milliers de personnes rassemblées et à perte de vue, des Union Jack flottant sous la pluie fine qui rafraîchit Londres en ce dernier jour de janvier. Ce vendredi, la Grande-Bretagne vit un moment historique, et la « Brexit Party » organisée à Londres par les Brexiters bat son plein à Parliament Square, où des milliers de Britanniques sont venus partager leur joie de tourner la page européenne de leur histoire.

De 7 à 77 ans, les Brexiters sont venus en nombre pour célébrer le Brexit. Discours politiques, chants patriotiques et apparition de Nigel Farage ont rythmé cette soirée où la Grande-Bretagne a dit adieu à l’Union européenne.

« Nous ne voulons plus de l’Union européenne »

« Nous ne sommes pas europhobes, nous aimons l’Europe, mais nous ne voulons plus de l’Union européenne (UE), précise Zoey. Nous avons déjà beaucoup de problèmes au Royaume-Uni : beaucoup de sans-abri, un gros problème de santé publique, des troubles mentaux en augmentation, des difficultés à trouver un médecin, ou un dentiste. Nous devons littéralement prendre soin de nous-même. Or, nous donnons tellement d’argent à l’UE chaque semaine, nous ne pouvons plus le faire ».

« On aime l’Europe, mais on ne veut plus de l’Union européenne! », explique Zoey, en habits de fête à la #BrexitParty pic.twitter.com/pm2PqQE5VB — Anissa Boumediene (@AnissaBmd) February 1, 2020

Comme elle, de nombreux Brexiters sont persuadés que la vie après le Brexit sera plus douce dans leur pays, qui aura alors retrouvé sa souveraineté. « Nous avons brisé les chaînes de 47 ans de bureaucratie sous l’UE », commente George, avant de faire retentir la cloche de Little Ben, petit frère officieux de Big Ben, pour l’heure en travaux.

Pourquoi le #BrexitDay est-il un jour de fête? « Parce qu’on a brisé les chaînes de 47 ans de bureaucratie sous l’Union européenne », répond George, qui savoure cette #BrexitParty pic.twitter.com/d3Ny4hywTL — Anissa Boumediene (@AnissaBmd) January 31, 2020

« Nous sommes là pour fêter notre indépendance »

« Nous sommes au septième ciel ! Nous avons attendu ce moment depuis le 23 juin 2016 » [date du référendum sur le Brexit], confie Jennifer, accompagnée de sa fille Alexis. « Nous sommes là pour fêter notre indépendance, reprise par rapport à l’Europe, indique la jeune femme. Pour moi, le Brexit incarne notre liberté retrouvée : nous sommes à nouveau nos propres maîtres, libres de prendre nos propres décisions, et de ne plus avoir à supporter des personnes que nous n’avons pas élues et qui nous dictent notre conduite. Les gens pensent que le Brexit n’est qu’une question d’immigration ou d’économie, mais c’est tellement plus que ça ! »

« Nous sommes venues célébrer notre souveraineté retrouvée, grâce au #Brexit », expliquent Alexis et Jennifer pic.twitter.com/ROAwukWizb — Anissa Boumediene (@AnissaBmd) February 1, 2020

« C’est à propos de notre identité, en tant que pays, renchérit sa mère. Parce que le simple fait de brandir notre propre drapeau peut nous valoir d’être taxés de racistes, on nous fait avoir honte d’être patriote, et ça, ce n’est pas juste ».

« Good morning London »

Et ce n’est pas le premier des Brexiters qui contredira la mère et sa fille. A environ 22h45, soit quelques minutes avant l’heure officielle de l’entrée en vigueur du Brexit (minuit en France, 23h en Grande-Bretagne), un invité cher au cœur des Brexiter est monté sur la scène érigée spécialement pour l’événement : Nigel Farage, le père du Brexit himself ! « Good morning London ! », a-t-il lancé. Face à une foule conquise dès la première heure, il a salué « le moment le plus important de l’histoire moderne » du Royaume-Uni. « La démocratie a gagné, (…). Nous n’accepterons plus d’ordres. Nous serons libres, nous serons fiers », a-t-il promis avant de recevoir une pluie d’applaudissements.

« We will not take orders! We will ne free, we will be proud », « nous n’accepterons plus d’ordres! Nous serons libres, nous serons fiers! » scande Nigel Farage, le père du #Brexit pic.twitter.com/l7q37m1ZAt — Anissa Boumediene (@AnissaBmd) January 31, 2020

Puis, le compte à rebours a été lancé et à 23 heures, les Brexiters ont manifesté leur joie en entonnant l’hymne national du Royaume-Uni, « God Save the Queen » dont les paroles défilaient sur un écran géant. « Ça fait quatre ans qu’on attendait ce moment, pour moi, c’est vraiment un jour de fête », se réjouit Travis, qui a revêtu son plus beau costume cravate en Union Jack pour l’occasion.

Et si les Brexiters espéraient que la cloche de Big Ben sonnerait à l’heure du Brexit, ils ont dû faire l’impasse : le monument étant en travaux jusqu’en 2021. Faute de Big Ben, c’est la cloche de Little Ben qui a retenti devant le palais de Westminster pour marquer la sortie de la Grande-Bretagne, qui ne fait désormais plus partie de l’UE.