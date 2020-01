ETATS-UNIS Donald Trump devrait être acquitté dans les prochains jours et pouvoir se concentrer sur sa réélection

Donald Trump le 30 janvier 2020 dans l'Iowa. — Evan Vucci/AP/SIPA

Les démocrates ont échoué. Par 51 voix contre 49, le Sénat américain a refusé d'entendre des témoins au procès de Donald Trump, vendredi. Le procès du président américain devrait donc se terminer rapidement, ce samedi ou en début de semaine prochaine, par un acquittement.

Au final, seuls deux républicains ont voté avec les démocrates –Mitt Romney et Susan Collins– et quatre étaient nécessaires pour atteindre la majorité absolue. Lisa Murkowski et Lamar Alexander ont voté contre. Ce dernier, qui prend sa retraite a expliqué qu'il n'y avait «pas besoin de preuve supplémentaires pour conclure que le président à retenu l'aide américaine, au moins en partie, pour faire pression pour que l'Ukraine enquête sur les Biden». Mais selon lui, même si l'acte était «inapproprié», il ne s'agit pas d'un «crime majeur» justifiant une destitution.

Présidentielle dans moins d'un an

Les démocrates voulaient notamment entendre John Bolton. Dans un livre à paraître, l'ancien conseiller à la Sécurité nationale affirmerait que le président américain avait conditionné l’aide à l’Ukraine à l’ouverture d’une enquête sur ses rivaux politiques. Jeudi, la Maison Blanche a interdit à John Bolton de publier son livre en l’état, estimant qu'il contenait des informations confidentielles».

Mis en accusation à la Chambre pour « abus de pouvoir » et « entrave au Congrès », Donald Trump devrait donc être acquitté dans les prochains jours, comme Bill Clinton en 1998-1999. Mais à la différence du président démocrate, il va être candidat à sa réélection. Et c'est le peuple américain qui jouera les arbitres suprêmes le 3 novembre prochaine.