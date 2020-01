Coronavirus EN DIRECT : L’avion transportant des Français rapatriés de Wuhan a atterri…

12 h 33 : Alerte en Italie

Le gouvernement italien a proclamé vendredi l’état d’urgence pour accélérer la lutte contre le nouveau coronavirus et éviter une éventuelle contagion, au lendemain de l’annonce des deux premiers cas en Italie chez un couple de touristes chinois. L’état d’urgence est souvent proclamé dans la péninsule, à la suite de séismes, d’intempéries ou récemment des inondations à Venise car il prévoit une procédure accélérée pour mobiliser des fonds et des moyens dont la protection civile pour la mise en place de structures d’accueil.

La proclamation de l’état d’urgence n’est pas une surprise après l’annonce jeudi soir par le chef du gouvernement Giuseppe Conte des deux premiers cas de coronavirus dans le pays et la suspension de tous les vols « de et vers » la Chine. La procédure d’état d’urgence est prévue pour six mois, selon les médias italiens.