Brexit EN DIRECT : Cette fois ça y est, c'est le dernier jour du Royaume-Uni dans l'Union européenne...

7 h 23 : Press review

« Oui, on l’a fait ! », proclamait le Daily Express, un tabloïd qui a fait ardemment campagne pour la séparation. Le titre surmontait une carte de la Grande-Bretagne formée de unes du journal pendant les 43 mois qui se sont écoulés depuis le référendum de juin 2016. « Une nouvelle aube pour la Grande-Bretagne », titrait un autre tabloïd pro-Brexit, le Daily Mail. « A 11 heures ce soir notre fière nation quitte finalement l’UE – toujours amie avec l’Europe, mais libre et de nouveau indépendante après quarante-sept ans ».

Le quotidien de gauche The Guardian exprimait sa préférence pro-UE, titrant « Petite île » et décrivant le Brexit comme « le plus grand pari depuis une génération ». Pour le Financial Times, « la Grande-Bretagne tire sa révérence et quitte l’UE avec un mélange d’optimisme et de regret ». « Ça a été un sacré voyage », titrait City AM, un journal gratuit destiné aux entreprises, au-dessus d’un dessin représentant un petit train de montagnes russes avec les visages des principaux acteurs de la saga du Brexit.

En Ecosse, où les électeurs étaient majoritairement favorables au maintien dans l’UE, la tonalité était bien différente. Le Scotsman, quotidien d’Edimbourg, titrait amèrement « Adieu, pas au revoir », et déclinait le mot « Adieu » dans 24 langues européennes. Le Daily Record n’était pas plus optimiste, résumant ainsi la situation post-Brexit : « Floués : isolés, moins prospères, plus faibles et divisés ».