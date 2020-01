Une chroniqueuse qui accuse Trump de viol lui réclame un échantillon ADN

La jurisprudence de la robe Monica Lewinsky va-t-elle jouer ? Une chroniqueuse renommée qui accuse Donald Trump de l’avoir violée a mis en demeure jeudi le président de fournir un échantillon d’ADN pour établir s’il correspond à des traces relevées sur une de ses robes.

E. Jean Carroll, 76 ans aujourd’hui, affirme qu’elle portait cette robe noire le jour du viol présumé, qu’elle situe en 1995 ou 1996. Dans un tweet jeudi, la chroniqueuse a indiqué que la robe avait été testée pour y relever des traces d’ADN. Elle l’avait conservée sans la laver dans un placard.

The dress has been tested. We have the results. My attorney @kaplanrobbie has served notice to @realDonaldTrump's attorney to submit a sample of Trump's DNA.https://t.co/iIM6kQZxuX