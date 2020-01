Le Brexit aura bien lieu. Le Parlement européen a ratifié ce mercredi à une large majorité le traité fixant les modalités du divorce entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Les eurodéputés ont donné leur accord par 621 voix pour, 49 ont voté contre, et 13 se sont abstenus. Il s’agissait de la dernière étape majeure dans la ratification de l’accord, trois ans et demi après le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni.

Aussitôt après le vote, qui a scellé le départ des eurodéputés britanniques, nombre d’élus se sont donné la main dans l’hémicycle et ont entonné la chanson écossaise « Auld Lang Syne » (Ce n’est qu’un au revoir), certains brandissant des écharpes aux couleurs des drapeaux britannique et européen.

Singing of Auld Lang Syne starts in the European Parliament as the Brexit Withdrawal Agreement is approved by MEPshttps://t.co/tzNNPSGZXc pic.twitter.com/pTiLrW0Qlf