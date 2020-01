Donald Trump a dévoilé ce mardi son plan de paix pour le Proche-Orient fondé sur une solution à « deux Etats », dans lequel il accorde à Israël nombre de concessions. Un plan de paix que le Hamas, premier à réagir dans le camp palestinien, a immédiatement rejeté.

« Ma vision présente (…) une solution réaliste à deux Etats », a assuré Donald Trump, donnant des garanties inédites à son « ami » Benjamin Netanyahou. Celui-ci a salué « une journée historique ». Affichant son optimisme sur le devenir de ce projet « très détaillé » de 80 pages, le locataire de la Maison blanche a estimé qu’il pouvait permettre de faire « un grand pas vers la paix ». Il a ensuite dévoilé sur Twitter la carte des Etats israélien et palestinien prévus par son plan.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL