De gauche à droite, le roi d'Espagne, le roi des Pays-Bas, et le roi de Belgique — Abir Sultan/AP/SIPA

Lundi, l’ex-roi des Belges Albert II a admis être le père biologique d’une fille née hors mariage, devant l’évidence d’un test ADN imposé par la justice.

Le caractère sacré de la royauté est remis en cause par ce déni de plusieurs années, alors que la science s’est montrée implacable pour définir la vérité.

Les tests ADN sont-elles les guillotines du XXIe siècle, capable de faire tomber les rois et de renverser des régimes ?

Un test ADN peut-il faire chuter une monarchie ? Entre la science et la couronne, la Belgique a tranché : ce sera la science qui triomphera. L’ex-roi des Belges Albert II a admis lundi être le père biologique d’une fille née hors mariage il y a près d’un demi-siècle après un test ADN imposé par la justice.

Delphine Boël, 41 ans et du sang royal dans les veines, a donc obtenu gain de cause. La couronne belge doit-elle s’en inquiéter et claquer des genoux à l’idée de voir ce membre de la famille un peu particulier prendre le pouvoir ?

Une politique solide, une morale ébranlée

D’un point de vue purement politique, pas trop de quoi s’inquiéter pour nos monarques. Quiconque a étudié un tant soit peu l’histoire de France, ou regardé Game of Thrones, le sait : les enfants illégitimes font partie intégrante de l’histoire des monarchies. Et voilà bien longtemps que celles-ci ont dicté des lois précises pour contrer les envies de pouvoir de la marmaille née hors mariage. Concrètement, « il y a des règles écrites avec un ordre de succession, précise David Feutry, historien spécialiste des monarchies. Les successeurs légitimes, autrement dit nés dans le mariage, seront toujours prioritaires. »

C’est plutôt d’un point de vue moral que les problèmes débarquent. « La monarchie, et a fortiori le couple royal, s’affichent comme des exemples et des modèles, notamment familiaux. Les personnes sont sacrées et ne peuvent commettre des impairs », note l’historien.

Une situation bien gérée

Mais les Belges aimant l’art du contre-pied (et de la possession), ce test ADN pourrait être salutaire à la couronne. Martine Dubuisson, cheffe adjointe du service politique du quotidien belge Le Soir et spécialiste de la monarchie du Plat pays, explique : « Ce qui dégradait le plus l’image de la monarchie, c’était le déni dans lequel s’était enfoncé l’ex-roi Albert II. Tout le monde savait que c’était sa fille, du coup, le test ADN n’est pas une révélation, mais la fin d’un silence gênant. »

Surtout, la monarchie belge a plutôt bien négocié le coup. L’affaire judiciaire s’est ouverte en 2013, après l’abdication du roi Albert II, et, depuis, les membres de la famille royale se sont bien gardés de tout commentaire ou prise de position sur l’épineuse question. Finalement, c’est le seul ex-roi qui en a pris pour son grade. « Lorsqu’il a quitté le trône, il était extrêmement populaire, c’était même un peu le roi parfait. Aujourd’hui, sa réputation est sévèrement écornée », constate la cheffe adjointe.

L’inarrêtable désacralisation

Si le pire a donc été évité, et la situation plutôt maîtrisée, il vaudrait mieux que ce genre d’incidents ne se répètent pas. « La monarchie, c’est quelque chose de totalement anachronique, on parle de filiation par le sang, de fonction symbolique… La seule façon qu’elle soit pérenne, c’est qu’elle reste populaire », poursuit Martine Dubuisson, pour qui il serait de bon ton de ne pas trop tirer sur la corde.

Une monarchie de toute manière écornée par le temps, et plus fragile au moindre soubresaut immoral maintenant que son unique fonction est avant tout symbolique et qu’elle a bien du mal à s’accorder avec son époque. Alors qu’il fut un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître où l’image des familles royales était rarissime et consistait en un presque événement, aujourd’hui, « il y a une usure de l’image surconsommée et une peopolisation de la royauté », analyse David Feutry. Un sacré déjà donc bien rongé et qui devrait d’autant plus se méfier des faux pas supplémentaires.

Et côté désacralisation, la décision de la Belgique franchit un nouveau cap. David Feutry : « Un test ADN, et surtout la justice, ont contraint un ancien roi à revenir sur ce qu’il disait. La parole sacrée s’est effacée devant les faits. » Si le sacré ne peut plus échapper au réel, il n’est plus vraiment sacré.