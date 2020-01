Le négociateur en chef de l’UE Michel Barnier a mis en garde ce lundi contre le risque d’une rupture brutale des échanges entre le Royaume-Uni et l’Union européenne s’ils ne parviennent pas à s’entendre cette année sur leur future relation après le Brexit.

« La première phase est maintenant finie et nous devons tout reconstruire », a déclaré Michel Barnier à quatre jours du divorce, lors d’une conférence de presse à Dublin, où il s’est entretenu avec le Premier ministre irlandais Leo Varadkar.

Delighted to be back in Dublin. Good catch-up with @LeoVaradkar, @HMcEntee and team. Productive exchanges with stakeholders. On route now to Belfast - looking forward to meeting @moneillsf & @DianeDoddsMEP in Stormont. Speaking later @QUBelfast later - be sure to tune in! 🇪🇺 pic.twitter.com/HrWwVQ26io