Dimanche après-midi, une femme de 60 ans est décédée alors qu’elle participait, dans un pub du Queensland, dans le nord-est de l'Australie, à un concours du plus gros mangeur de gâteaux. Elle venait juste d’avaler un lamington, ces gâteaux australiens constitués d’un cube de génoise enrobé de chocolat et saupoudré de noix de coco, quand elle a fait un malaise, indiquent des médias locaux.

Lamingtons et tourtes à la viande

Une ambulance a été appelée et la victime a été emmenée dans un hôpital de la ville côtière de Hervey Bay, où elle est décédée, selon la chaine ABC. Elle était engagée dans le concours du plus gros mangeur de lamingtons et de tourte à la viande, organisé chaque année par le Beach House Hotel à l’occasion de l’Australia Day, la fête nationale.

Dans un message posté sur Facebook, le personnel et la direction de l’établissement présentent leus « plus sincères condoléances » aux amis et à la famille de la défunte.