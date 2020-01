2.700 personnes ont été contaminées par le coronavirus en Chine — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Le Premier ministre chinois était en visite ce lundi à Wuhan, ville épicentre de l’épidémie du nouveau coronavirus, a indiqué le gouvernement. Li Keqiang a fait le déplacement pour « enquêter et guider » les efforts des autorités pour endiguer le virus, mais également pour « rencontrer les patients et personnels médicaux sur la ligne de front » de l’épidémie.

Il s’agit de la première visite d’un très haut responsable du régime communiste dans cette ville depuis le début de l’épidémie du nouveau coronavirus, qui a tué 80 personnes et contaminé au moins 2.744 personnes en Chine depuis décembre. Sur les photographies officielles diffusées par le gouvernement, Li Keqiang apparaît habillé d’une blouse de plastique bleu, le visage recouvert par un masque de même couleur, examinant sur un écran un patient alité.

Des congés prolongés

Li Keqiang a été nommé à la tête d’un « groupe de travail » chargé de superviser la lutte contre l’épidémie, qui a commencé en décembre dans un marché de Wuhan où étaient vendus des animaux sauvages. La période de congés à l’occasion du Nouvel An chinois, qui devait prendre fin le 30 janvier, a été prolongée jusqu’au 2 février afin de « limiter les mouvements de population », ont par ailleurs indiqué les médias d’Etat.

La période du Nouvel an se traduit habituellement par des déplacements massifs de population à travers le pays. Alors que Wuhan et sa région se trouvent de facto mises en quarantaine et coupées du reste du monde, plusieurs grandes villes du nord du pays – Pékin, Tianjin, Xian – ainsi que la province du Shandong ont annoncé la suspension des lignes d’autocars longue distance.

Visite du directeur de l’OMS

Alors que l’épidémie s’étend désormais à une dizaine de pays, le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a de son côté annoncé qu’il se rendait en Chine pour discuter avec les autorités des moyens d’endiguer le virus.