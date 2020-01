Stefano Bonaccini le 23 janvier 2020. — Danilo Garcia Di Meo/AGF/SIPA

La Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini était devancée par la gauche dimanche en Emilie-Romagne, selon des sondages à la sortie des urnes et les premiers résultats d’une élection régionale à valeur de test national pour le leader souverainiste italien, qui compte sur ce scrutin pour reconquérir le pouvoir.

Le président sortant de la région, Stefano Bonaccini (Parti démocrate, centre gauche), était en tête avec un score compris entre 48 % et 52 % des voix devant son adversaire Lucia Borgonzoni (Ligue) entre 43 % et 47 %, selon un sondage réalisé sur un échantillon représentatif après la fermeture des bureaux de vote à 22h GMT. De premières projections réalisées à partir du dépouillement de 11 % des bulletins de vote donnaient vers 23h30 GMT une tendance similaire dans cette élection marquée par une très forte participation de 67 %, contre 37 % lors des précédentes régionales de 2014.

Une traversée du désert pour Salvini ?

Les représentants de la majorité au pouvoir formée par le Parti démocrate (PD, gauche) et les 5 Étoiles (M5S, anti-establishment) ont eu beau marteler que ce scrutin n’aurait aucune incidence sur le gouvernement, le chef de la Ligue avait annoncé qu’en cas de victoire de son camp il exigerait dès lundi des législatives anticipées. Matteo Salvini a tenté de se consoler en se réjouissant de la victoire d’ores et déjà certaine – compte tenu d’un écart de 20 points avec son premier adversaire – de la candidate du centre-droit Jole Santelli, lors d’élections régionales organisées en Calabre.

Compte tenu de son engagement au premier plan dans ce scrutin, une défaite en Emilie-Romagne pourrait, selon certains observateurs, marquer pour le patron de l’extrême droite italienne « le début d’une longue traversée du désert dans l’opposition ». Fort des sondages nationaux montrant la Ligue en tête des intentions de vote autour de 30 % et premier parti d’Italie, le souverainiste espérait en effet qu’une convocation rapide des Italiens aux urnes allait être synonyme pour lui de retour aux commandes du pays.

Dynamique anti-salvinienne créée par les Sardines

Région prospère du centre-nord de la péninsule, l’Emilie-Romagne a longtemps été un bastion inexpugnable de la gauche dont les valeurs prévalent toujours dans ses villes, même si la droite a fait de sérieuses incursions dans ses villages et ses campagnes. La candidate de la Ligue, Lucia Borgonzoni, 43 ans, a été totalement éclipsée par Matteo Salvini, qui a organisé des meetings quotidiens et a inondé les médias sociaux de photos de lui en train de déguster du jambon de Parme ou du parmesan, deux spécialités régionales internationalement connues. Dans le camp adverse, le président de région sortant et candidat du centre gauche Stefano Bonaccini lui a opposé sa bonne gestion et les résultats économiques de la région, qui affiche un taux de chômage de 5,9 % (contre 9,7 % au plan national) et une croissance de 2,2 % en 2018.

Le principal facteur de stabilité de la majorité au pouvoir en Italie, affaiblie par les divisions, est la crainte commune d’un retour prématuré aux urnes qui pourrait permettre à Matteo Salvini de revenir aux affaires. Outre la forte affluence aux urnes, la gauche a sans doute profité de la dynamique anti-salvinienne créée par les Sardines, un mouvement de jeunes né dans la région il y a deux mois et vite devenu un symbole national de la protestation contre l’extrême-droite.

Giuseppe Conte et le Parti démocrate renforcé

Selon certains observateurs, le chef du gouvernement Giuseppe Conte et le Parti démocrate (qui gouverne avec le M5S) devraient être renforcés par cette victoire de la gauche, que l’extrême droite était venue défier dans son fief historique d’Emilie-Romagne. Proche du M5S, Giuseppe Conte devra toutefois « faire attention aux effets collatéraux de la victoire du PD en Emilie-Romagne », écrivait dimanche le Corriere della Sera, premier quotidien italien, anticipant un tel scénario.

Fort de son résultat local, le PD pourrait, selon le journal, être tenté d’imposer son agenda politique à son allié au gouvernement, le mouvement anti-establishment « 5 Etoiles » (M5S), affaibli par une crise profonde, et qui, selon les premières projections, aurait été laminé aussi bien en Emilie Romagne qu’en Calabre.