5h48: Pour la première fois, une ville chinoise annonce des mesures de bouclage en dehors de la région de Wuhan

Une première ville chinoise située en dehors de l'épicentre du nouveau coronavirus à Wuhan a annoncé dimanche des mesures de restrictions d'accès. Shantou, une ville de plus de 5 millions d'habitants située à plus de 1.000 km au sud de Wuhan, va interdire l'accès de tous les véhicules non essentiels, ont annoncé les autorités locales.