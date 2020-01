Une voix revenue d’entre les morts. Deux scientifiques britanniques ont réussi à reproduire le son de la voix d’une momie vieille de 3.000 ans, a expliqué la revue Nature dans un article publié ce mercredi.

Respectivement chercheurs dans les universités de Londres et d’York, Daniel Howard et John Schofield ont reconstitué l’appareil vocal de Nesyamun, un prêtre de l’Egypte ancienne mort il y a 3.000 ans à Karnak.

Les deux scientifiques ont d’abord scanné la dépouille du prêtre, extrêmement bien conservée, pour reconstituer son larynx et sa gorge, avant de les imprimer en 3D et de placer le tout dans un système de synthétisation de la voix.

The voice of a 3,000-year-old Egyptian mummy has been reproduced by 3-D printing a vocal tract.



Nesyamun, whose coffin was inscribed with "true of voice" when he died, was a priest and scribe during the reign of pharaoh Ramses XI (c.1099-1069 BC).



More👉 https://t.co/N5hewKfGRM pic.twitter.com/l0xNPIdFMK