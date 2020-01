Donald Trump va pouvoir mettre sa réputation de « deal maker » à l’épreuve. Le président américain a annoncé jeudi qu’il dévoilerait probablement son plan de paix pour le Proche-Orient – auquel a participé son gendre Jared Kushner – avant la visite mardi à Washington du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. « Nous le rendrons probablement public un peu avant », a déclaré Donald Trump à bord de l’avion présidentiel Air Force One. « C’est un excellent plan », a-t-il ajouté. « J’aimerais vraiment parvenir à un accord ».

La Maison Blanche a annoncé que Benjamin Netanyahou et son rival politique Benny Gantz se rendraient la semaine prochaine à Washington. C’est Mike Pence qui a invité Netanyahou lors de sa visite en Israël, et ce dernier a suggéré de convier son rival pour cette « oppurtunité historique ».

The United States looks forward to welcoming Prime Minister @Netanyahu & Blue & White Chairman @Gantzbe to the @WhiteHouse next week. Reports about details and timing of our closely-held peace plan are purely speculative.