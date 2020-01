C’est le premier président américain à participer à l’évènement. Vendredi, à Washington, Donald Trump participera à la Marche pour la vie, un événement annuel contre le droit à l’avortement.

« Le président Donald Trump sera le premier président de l’Histoire à se rendre à la Marche pour la vie », a annoncé mercredi soir la Maison Blanche sur son compte Twitter.

This Friday, January 24, President @realDonaldTrump will be the first President in history to attend the March for Life!