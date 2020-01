ETATS-UNIS Le producteur américain Harvey Weinstein est accusé de viol et d’agressions sexuelles par deux femmes

Procès de Harvey Weinstein : Qui sont les protagonistes de l'affaire ? — 20 Minutes

Plus de deux ans après la vague #MeToo, Harvey Weinstein va devoir s’expliquer devant la justice. Le procès du producteur américain, accusé d’agression sexuelle et de viol par deux femmes, s’ouvre ce mercredi à New York et devrait durer six semaines.

Mimi Haleyi, l’ancienne assistante de production de Harvey Weinstein, l’accuse de rapport sexuel forcé à son domicile en 2006. Une seconde femme, restée anonyme jusqu’ici, accuse le producteur de l’avoir violée en 2013 dans une chambre d’hôtel de Manhattan.

Des témoignages de 80 femmes

La bataille sera dirigée par deux femmes : Joan Orbon-Illuzzi, procureure qui dirige les poursuites contre le producteur, et Donna Rotunno, l’avocate de Harvey Weinstein, habituée à défendre les agresseurs sexuels présumés.

Au total, plus de 80 femmes l’ont depuis octobre 2017 accusé de harcèlement et d’agressions sexuelles. Mais la plupart des faits sont anciens et prescrits. La procureure Joan Orbon-Illuzzi prévoit néanmoins de faire témoigner quatre autres femmes qui accusent le producteur d’agressions sexuelles anciennes. Parmi elles, l’actrice Annabella Sciorra, de la série Les Soprano, qui accuse Harvey Weinstein de l’avoir violée en 1993.