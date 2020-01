Emmanuel Macron, le 22 janvier 2020 dans la vieille ville de Jérusalem (Israël). — Ludovic Marin / AFP

Le président français Emmanuel Macron a demandé avec insistance ce mercredi à des policiers israéliens de bien vouloir le laisser entrer dans l’église Sainte-Anne de Jérusalem. Une scène qui rappelle un incident entre Jacques Chirac et la police dans les années 1990, a constaté l’AFP.

« I don’t like what you did in front of me » («Je n’aime pas ce que vous avez fait devant moi »), a crié Emmanuel Macron à un policier israélien, lui demandant de quitter l’église, territoire français dans la Vieille ville de Jérusalem.

Même endroit, même scénario

Cette visite n’est pas sans rappeler celle de l’ancien président Jacques Chirac en 1996, restée dans les annales : il s’était emporté contre des soldats israéliens qui l’encadraient de trop près en lançant son désormais célèbre « Do you want me to go back to my plane ? » (Voulez-vous que je remonte à bord de mon avion ?), avant d’exiger que les militaires sortent du domaine de Saint-Anne.

Emmanuel Macron, invité par Israël pour commémorer jeudi le 75e anniversaire de la libération du camp nazi d’Auschwitz, n’avait pas prévu de déambuler dans plusieurs quartiers de la Vieille ville mais seulement de se rendre à la basilique Sainte-Anne, détenue par la France.

« Ce que j’ai voulu faire d’abord c’est marcher librement dans la Vieille ville et passer à travers tous les lieux qui font aussi l’histoire de cette ville et ses symboles », a-t-il affirmé. « Je pense que réconcilier l’ensemble de ces grandes religions dans cette ville qui les porte, qui en est l’épicentre, où elles cohabitent, est important. »