Une image que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre. (archives, évidemment) — ED BAILEY/AP/SIPA

C’est une sacrée bourde, dont on se demande bien comment elle a pu passer tous les filtres de vérification. Un manuel d’histoire destiné à des étudiants et étudiantes de Sciences po et de classes préparatoires promeut des théories du complot, au sujet des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. C’est France Info et L’Obs qui ont repéré cette information.

Qu’est-il dit dans ce manuel des éditions Ellipse sur ces attentats ? « Cet événement mondial – sans doute orchestré par la CIA (services secrets) pour imposer l’influence américaine au Moyen-Orient ? – touche les symboles de la puissance américaine sur son territoire ». Une version un peu différente de celle communément admise : l’implication du groupe terroriste islamiste d’Oussama Ben Laden, al-Qaida.

L’organisation Conspiracy Watch, qui lutte contre les théories du complot, a décelé cette incise gênante. De leurs côtés, les éditions Ellipse affirment que cela ne représente « en rien à sa ligne éditoriale ». L’auteur du passage a reconnu « une erreur de relecture » qui « portait à confusion ». Pour le moins. Le manuel ne sera pas retiré mais une note explicative sera ajoutée.