ETATS-UNIS Jugé à New York dans un procès emblématique du mouvement #MeToo, Harvey Weinstein est accusé de viol et d'agression sexuelle par deux femmes

Harvey Weinstein à la sortie du tribunal de Manhattan, le 21 janvier 2020. — Richard Drew/AP/SIPA

Plus de deux ans après les accusations qui ont lancé le mouvement #MeToo, Harvey Weinstein face à la justice. Après la sélection du jury la semaine dernière, on va rentrer dans le vif des débats ce mercredi avec le début des plaidoiries. Accusé d’agression sexuelle et de viol par deux femmes, le producteur déchu risque la perpétuité, dans un procès qui devrait durer environ six semaines.

De quoi est accusé Harvey Weinstein ?

Si Harvey Weinstein a été accusé par plus de 80 femmes lors de la vague #MeToo, il est jugé à New York pour deux faits présumés, une agression sexuelle et un viol. Cinq chefs d’accusation ont été retenus. Le plus grave, « predatory sexual assault », qui couvre notamment les agressions sexuelles lors desquelles les victimes ont été blessées ou menacées, est passible de la prison à vie.

Qui sont les deux femmes qui l’accusent ?

L’identité de la femme qui affirme avoir été violée par Harvey Weinstein dans une chambre d’hôtel à New York, en 2013, est pour l’instant restée confidentielle. L’autre accusatrice s’appelle Mimi Haleyi. Cette ancienne assistante de production affirme que Weinstein lui a imposé un cunnilingus dans son appartement à New York en juillet 2006, bien qu’elle ait refusé plusieurs fois ses avances.

Qui seront les témoins ?

L’actrice des Sopranos Annabella Sciorra sera l’un des témoins principaux contre Harvey Weinstein. Elle accuse le producteur de viol, et si les faits sont prescrits, le juge a autorisé son témoignage afin de laisser au procureur une chance de prouver un comportement de « prédateur sexuel ». Trois autres accusatrices dont l’identité n’est pas connue pourraient ainsi témoigner, comme cela avait été le cas lors du procès de Bill Cosby.

Qui est le jury ?

Douze personnes composent le jury, sept hommes et cinq femmes. Les avocats de la défense ont presque systématiquement recalé les femmes blanches – selon la procureure, par peur qu’elles s’identifient avec les accusatrices et fassent preuve de partialité.

Quelle va être sa défense ?

Harvey Weinstein affirme que toutes les relations sexuelles qu’il a eues étaient consenties. Mardi, le juge a tranché en faveur de la défense, qui aura le droit de citer des emails et des SMS que lui ont envoyés les accusatrices. La femme qui l’accuse de viol aurait eu une relation amoureuse avec lui, selon la défense. « J’espère pouvoir te croiser aujourd’hui », « Je peux déjeuner si tu as le temps », aurait-elle écrit un mois après les faits présumés, en 2013. « Je t’aime, toujours. Mais je déteste avoir l’impression d’être un plan cul », aurait-elle écrit dans un email daté du 8 février 2017.