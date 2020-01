Vladimir Poutine, le 15 août 2018 à Pyatigorsk. — Alexei Druzhinin / Sputnik / AFP

Entre reconduction de ses ministres clés et apparition de nouveaux noms… Vladimir Poutine a annoncé ce mardi la composition de son nouveau gouvernement. Le président avait annoncé la semaine dernière une révision surprise de la Constitution et la démission de son Premier ministre.

Le 15 janvier dernier, il avait parlé du désir de « changement » chez les Russes. Vladimir Poutine a néanmoins décidé de garder nombre de ses ministres de confiance : Sergueï Lavrov et Sergueï Choïgou aux Affaires étrangères et à la Défense, Vladimir Kolokoltsev à l’Intérieur, Alexandre Novak à l’Energie ou encore Anton Silouanov aux Finances. Il a cependant changé nombre des personnalités en charge des questions sociales : Sports, Santé, Education et Culture. Autant de secteurs en crise dans le pays. « Je vous souhaite sincèrement le succès (…) tout le pays y a intérêt », a déclaré Vladimir Poutine lors d’une réunion avec tous les membres du cabinet, au côté du nouveau Premier ministre Mikhaïl Michoustine, selon des propos retransmis à la télévision.

Fin de mandat en vue pour Poutine ?

Depuis ses annonces mercredi dernier, le président russe a procédé au pas de course. Quelques heures après son discours, son Premier ministre depuis huit ans Dmitri Medvedev, un homme de confiance, annonçait sa démission. Il est appelé à d’autres fonctions. Lundi, le Kremlin a publié, sans attendre les conclusions d’un groupe de travail, le détail de tous les amendements constitutionnels voulus. Ils seront examinés en première lecture jeudi au Parlement. Ces propositions visent selon l’opposition à assurer à Vladimir Poutine sa domination sur le système politique russe après 2024, date de la fin de son mandat actuel à l’issue duquel il ne peut pas, en l’état actuel du droit, se représenter.

Le changement de gouvernement et les révisions constitutionnelles menées au pas de course ont ainsi relancé les conjectures sur l’avenir politique de Vladimir Poutine, 67 ans. Les amendements à la loi fondamentale prévoient entre autres un poids accru du Parlement dans la nomination du Premier ministre, et musclent le rôle du Conseil d’Etat, un organe aujourd’hui consultatif. Pour beaucoup d’analystes, Vladimir Poutine organise ainsi l’après 2024, en se laissant le maximum de portes ouvertes pour préserver son influence dans le pays qu’il pilote depuis 20 ans.