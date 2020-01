Impeachment : A Davos, Trump qualifie son procès en destitution de « farce » — 20 Minutes

La bataille se poursuit sans lui, à des milliers de kilomètres. Présent à Davos, en Suisse, pour le Forum économique mondial, le président américain Donald Trump a vivement critiqué ce mardi son procès en destitution, qui se tient actuellement à Washington.

Aux journalistes qui lui ont demandé, à son arrivée, pourquoi il ne se trouvait pas dans la capitale américaine, il a répondu : « Nous venons rencontrer des leaders mondiaux, les gens les plus importants du monde, et nous rapportons (aux Etats-Unis) de formidables affaires économiques. (…) Le reste, c’est juste une farce. C’est la même chasse aux sorcières qui dure depuis des années et franchement, c’est honteux. »

Les « prophètes de malheur »

Dans le viseur du locataire de la Maison Blanche, également, la lutte contre le réchauffement climatique. « Nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions d’apocalypse », a-t-il martelé. Une pique à peine dissimulée à l’encontre de Greta Thunberg. Quelques heures plus tôt, la jeune Suédoise, elle aussi invitée dans les Alpes suisses, avait rappelé devant les grands patrons et leaders politique présents que « le climat et l’environnement sont un sujet d’actualité aujourd’hui », mais qu'« en pratique, rien n’a été fait ».

Côté Trump, au final, c’est davantage la production d’hydrocarbures et l’indépendance énergétique des Etats-Unis qui a été mise en avant ce mardi.