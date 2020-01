Evo Morales à Buenos Aires le 19 janvier 2020. — Juan Ignacio Roncoroni/EF/SIPA

Le président déchu Evo Morales a donc fait son choix et il a tenu à le faire savoir depuis son exil argentin. Luis Arce, son ex-ministre de l’Economie, sera candidat à l’élection présidentielle du 3 mai en Bolivie, a ainsi annoncé dimanche l’ancien chef de l’Etat lors d’une conférence de presse à Buenos Aires.

Nuestra dupla: Luis Arce y David Choquehuanca es una combinación del conocimiento científico y el conocimiento originario milenario, la unidad del campo y de la ciudad, del cuerpo y del alma.

Tenemos un proyecto político de liberación que ha demostrado que otra Bolivia es posible pic.twitter.com/fhURZf3rPn — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 19, 2020

Luis Arce, qui sera secondé par l’ex-ministre des Affaires étrangères David Choquehuanca pour le poste de vice-président, sera soutenu par le Mouvement vers le socialisme (MAS), le parti de Evo Morales, des syndicats et des organisations sympathisantes, a précisé l’ex-président depuis l’Argentine où il se trouve en exil depuis plus d’un mois. Ce candidat représente « un pont entre la ville et la campagne pour poursuivre le processus de changement. Notre mouvement paysan n’exclut ni ne rejette personne », a déclaré celui qui a gouverné la Bolivie pendant près de 14 ans jusqu’à sa démission le 10 novembre. Surtout il « est une garantie pour l’économie nationale », a-t-il ajouté à propos de son ex-ministre de l’Economie et des Finances publiques (2006-2017 et janvier-novembre 2019).

Les sondages donnent 20 % au Mouvement vers le socialisme

Les deux anciens ministres se sont rendus à Buenos Aires où une cinquantaine de dirigeants du MAS, de syndicats et d’autres organisations ont débattu, mais aucun des deux n’était présent à la conférence de presse. Les candidats seront désignés officiellement mercredi dans la capitale argentine. Des sondages effectués avant cette annonce créditent le MAS de 20,7 % des intentions de vote pour la présidentielle de mai, devant les autres candidatures. Le premier poursuivant était l’ex-président centriste Carlos Mesa (13,8 %).

Luis Arce, 56 ans, originaire de La Paz, est considéré comme le père de ce que certains appellent le « miracle économique » bolivien, fondé sur un modèle de développement social, communautaire et productif. Après la nationalisation des hydrocarbures en 2006, qui a coïncidé avec un boom sans précédent des prix du pétrole, l’économie bolivienne a commencé à croître à un taux annuel de 4,9 %, et l’extrême pauvreté a chuté de 38,2 % en 2005 à 17,1 % en 2018, selon les chiffres officiels.