PROTECTION ANIMALE Les fauves, qui vivent au parc zoologique de Khartoum, souffrent depuis des semaines d’un manque de nourriture et de médicaments

Une lionne malnutrie du zoo de Khartoum, le 19 janvier 2020. — ASHRAF SHAZLY / AFP

De nombreux appels circulent dimanche sur les réseaux sociaux au Soudan pour sauver cinq lions d’Afrique « mal-nourris et malades ». Les fauves sont réunis au parc d’Al-Qureshi, situé dans un quartier aisé de la capitale soudanaise, et souffrent depuis des semaines du manque de nourriture et de médicaments.

« J’ai été bouleversé en voyant ces lions aux os saillants », a écrit Osman Salih sur Facebook avec le hashtag #Sudananimalrescue (« sauver les animaux du Soudan »), lançant ainsi le début d’une campagne de soutien pour venir en aide aux félins. « J’exhorte les gens et institutions qui se sentent concernés à les aider. »

Afflux de visiteurs

Selon des responsables du parc, qui dépend principalement des subventions de la municipalité, et des vétérinaires, l’état de santé des cinq animaux s’est détérioré ces dernières semaines et certains ont perdu deux tiers de leur masse corporelle. « La nourriture n’est pas toujours accessible et nous devons souvent l’acheter avec notre propre argent », affirme à l’Agence France-Presse (AFP) Issameddine Hajjar, un des responsables du parc.

Dimanche, une foule de citoyens, de volontaires et de journalistes ont afflué au parc zoologique de Khartoum, où vivent les animaux. L’un des cinq fauves, souffrant de déshydratation, était attaché à une laisse et nourri par perfusion tandis que des morceaux de viande pleins de mouches étaient éparpillés sur le sol près des cages, selon un journaliste de l’AFP sur place. D’après un autre membre du personnel, la dégradation générale de l’état du parc affecte la santé des animaux. « Ils souffrent de maladies graves, ils sont malades et semblent mal nourris », explique Moataz Mahmoud, un des gardiens.

Une espèce « vulnérable »

Le nombre de lions au Soudan n’est pas connu, mais plusieurs sont réunis au parc de Dinder, à la frontière avec l’Ethiopie. Les lions sont une espèce « vulnérable », selon l’Union internationale pour la conservation de la nature. Leur population en Afrique a baissé de 43 % entre 1993 et 2014 et seulement 20.000 survivent aujourd’hui.

Un an et un mois après le début d’un soulèvement contre le président Omar el-Béchir, destitué en avril, le Soudan affronte une grave crise économique, en partie alimentée par 20 ans d’embargo américain (1997-2017), en raison de son soutien présumé à des groupes islamistes.