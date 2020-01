Le prince Harry et Meghan Markle renoncent à leurs titres royaux — Matt Dunham/AP/SIPA

Une nouvelle annonce, ce samedi, de côté de la couronne britannique qui risque (encore) de faire du bruit. Après avoir renoncé à leur rôle de premier plan dans la famille royale britannique, le prince Harry et Meghan Markle renoncent à leurs titres royaux.

Le duc et de la duchesse de Sussex renoncent à leur titre d’altesse royale et cesseront de recevoir des fonds publics après leur décision de renoncer à leur statut de membres actifs de la famille royale, a annoncé samedi le palais de Buckingham. « Le duc et la duchesse de Sussex n’utiliseront plus leur titre d’altesse royale étant donné qu’ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale », a expliqué le palais, ajoutant que le couple avait donné son accord au remboursement de certaines dépenses passées.

BREAKING: An agreement has been reached on Harry and Meghan’s future: pic.twitter.com/MgOy6DRTZO — Emily Nash (@emynash) January 18, 2020

Elisabeth II s’était accordé il y a quelques jours avec Harry et Meghan sur une « période de transition », selon le Palais du Buckingham ce lundi, cinq jours après le coup de tonnerre du duc et de la duchesse de Sussex, qui a mis en émoi le pays.