FEUX Les incendies ravagent l'est du pays depuis septembre : 28 personnes ont péri et des milliers d’habitations ont été détruites

Forêt interdite à Cudlee Creek à cause des incendies, le 17 janvier 2020. — Amer Ghazzal/REX/SIPA

Un coup de pouce venu du ciel. En Australie, de fortes pluies sont tombées ce vendredi, venant en aide aux pompiers exténués après plusieurs mois de lutte contre les flammes. Malgré cette météo plus clémente, des dizaines de feux restent hors de contrôle.

Ce vendredi, les plus fortes précipitations depuis près de dix ans sont tombées sur certaines régions situées à proximité des brasiers les plus importants. « Au cours des 24 dernières heures, la pluie est tombée sur la plupart des endroits ravagés par les feux, ce qui est une excellente nouvelle », a déclaré le service rural de lutte contre les incendies de Nouvelle-Galles-du-Sud. « Nous croisons les doigts pour que cela continue dans les jours à venir ».

Des pluies attendues pour le week-end

Cependant, une trentaine de feux échappaient toujours ce vendredi à tout contrôle dans cet Etat, un chiffre inchangé par rapport à jeudi, a souligné la même source. Des dizaines d’incendies continuaient également à brûler dans l’Etat de Victoria, situé au sud. La pluie n’est cependant pas tombée sur l’île Kangourou, un véritable sanctuaire pour une faune et une flore d’exception, située au sud, au large d’Adélaïde.

Les flammes ont dévasté le parc national de cette île, tuant une grande partie de sa population de koalas et menaçant d’éradiquer complètement certaines espèces d’oiseaux et de marsupiaux endémiques. Néanmoins, la perspective d’un temps plus humide dans l’est et le sud de l’Australie au cours des prochains jours laissait encore de l’espoir. De fortes précipitations sont attendues tout au long du week-end sur la Nouvelle-Galles-du-Sud, qui a pour capitale Sydney.

Des koalas sauvés des pluies

En Australie, ces incendies d’une ampleur exceptionnelle ont déjà fait 28 morts et détruit des milliers d’habitations. Cette crise saisonnière a été nourrie par un temps particulièrement chaud et sec ces derniers mois sur l’immense pays. Les scientifiques évaluent à plus d’un milliard le nombre d’animaux tués à travers le territoire australien.

Une grande partie de leurs habitats ont été détruits et les associations de lutte pour l’environnement ont mis en garde contre un risque d’extinction de certaines espèces. Les célèbres koalas concentrent une large partie de l’attention. Vendredi matin, certains koalas et d’autres animaux du parc des reptiles d’Australie, sur le littoral est de la Nouvelle-Galles-du-Sud, ont dû être sauvés de ces pluies diluviennes. « C’est incroyable, la semaine dernière encore nous avions des réunions tous les jours sur la menace imminente que représentaient les feux de forêts », a déclaré le directeur du parc Tim Faulkner.

Depuis le début de cette crise, une zone de 100.000 kilomètres carrés – plus grande que la superficie de la Corée du Sud – est partie en fumée. L’immensité de cette destruction est l’un des exemples des conséquences catastrophiques du changement climatique auxquelles la planète sera de plus en plus fréquemment confrontée, ont souligné des scientifiques.